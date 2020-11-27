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Легендарный полузащитник Динамо Александр Заваров отдал дань памяти Диего Марадоне.

Александр Заваров считает, что сейчас таких игроков, каким был Диего Марадона, больше нет.

"Нас покинул великий игрок, гений, – цитирует Заварова официальный сайт Динамо. – Таких футболистов, как Марадона, больше нет. По крайней мере, их трудно найти. Футболист от Бога, как Ди Стефано, Пеле, Беккенбауэр, Кройфф, Блохин. Возможно, у него был сложный характер, но все талантливые люди своеобразны".

"По своей натуре Марадона был лидером, и я убедился в этом, когда дважды играл с ним в одной команде — за сборную мира в прощальном матче Платини и на 100-летие английской лиги. Это профессионал, с которого надо брать пример".

"Его не щадили соперники, и так били по ногам, что ему приходилось носить на каждой ноге по два щитка — спереди и сзади. Конечно, ему приходилось перестраховываться, чтобы радовать болельщиков, ведь посмотреть на его игру приходило по 100 тысяч человек".

Помимо двух матчей в одной команде, Заварову приходилось играть и против Марадоны: в составе Ювентуса против Наполи и за сборную СССР против Аргентины.

Диего Марадона, почивший 25 ноября, был погребен в Аргентине.