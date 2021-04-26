Тесты

В день рождения легенды украинского футбола мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Сегодня, 26 апреля 2021 года, легенда советского и украинского футбола Александр Заваров празднует свое 60-летие.

Карьера Заварова для тех времен получилась очень даже насыщенной и увлекательной. В то время журналисты многих европейских изданий называли его футбольным "Томом Сойером", так он мог нестандартно мыслить на поле, классно владел техникой мяча и проявлял характер там, где это было нужно.

После начала карьеры в луганской Заре, Заваров оказался в киевском Динамо, где и показал себя во всей красе. Благодаря своей игре его забрали в туринский Ювентус, после чего он завершил свою карьеру во Франции.

В день рождения легендарного футболиста предлагаем вам пройти традиционный квиз.

Обратите внимание, что во всех вопросах четыре варианта ответа. Если на вашем мобильном устройстве отображается меньше — нужно проскроллить вниз.

Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.