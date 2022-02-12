Украина

Украинская команда в каждом из таймов забила по безответному мячу.

В очередном контрольном матче на сборах в Турции Рух обыграл Валмиеру из Латвии.

Команда Леонида Кучука дважды поразила ворота соперника, сохранив свои на замке.

Рух запланировал на сегодня еще один спарринг: в 16:00 по киевскому времени против Насафа из Узбекистана.

Рух — Валмиера 2:0

Голы: Карасюк, 4, Карабин, 47, с пенальти.

Рух: Ледвий — Лях, Холод, Диав, Роман, Карасюк, Мартынюк, Бойчук, Литвиненко, Рунич, Карабин.