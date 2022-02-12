Украинская команда в каждом из таймов забила по безответному мячу.
Фото ФК Рух
12 февраля 2022, 13:19
В очередном контрольном матче на сборах в Турции Рух обыграл Валмиеру из Латвии.
Команда Леонида Кучука дважды поразила ворота соперника, сохранив свои на замке.
Рух запланировал на сегодня еще один спарринг: в 16:00 по киевскому времени против Насафа из Узбекистана.
Рух — Валмиера 2:0
Голы: Карасюк, 4, Карабин, 47, с пенальти.
Рух: Ледвий — Лях, Холод, Диав, Роман, Карасюк, Мартынюк, Бойчук, Литвиненко, Рунич, Карабин.