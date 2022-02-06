Украина

Львовская команда активно готовится к возобновлению сезона.

Сегодня, 6 февраля, львовский Рух провел сразу два контрольных матча на учебно-тренировочном сборе в Турции.

В первом матче между Рухом и казахстанским Акжайыком была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Единственный мяч в составе команды Леонида Кучука на 29 минуте забил аргентинец Фабрисио Альваренга, а гости сравняли счет под самый перерыв.

Рух — Акжайык (Казахстан) 1:1

Голы: Альваренга, 29

Рух: Герета, Лях, Белый, Мартынюк, Китела, Карасюк, Литвиненко, Соломон (Рунич, 65), Таллес (Притула, 65), Альваренга, Карабин.

Во второй встрече Рух одержал победу над чемпионом Эстонии — Левадией со счетом 2:1.

В первом тайме львовяне имели несколько хороших моментов, но воплотить их в результативные удары не смогли, а вот эстонцы свой шанс реализовали — дальний удар — без шансов для Панькива. Во втором тайме Климчук заработал пенальти, а Плюмен его реализовал. Затем в дополнительное время Климчук точно пробил головой после подачи с углового от Плюмена.

Рух - Левадия (Эстония) 2:1

Голы: Плюмен, 87(с пенальти), Климчук, 90+1.



Рух: Панькив, Файе, Диав, Дидык, Сыч, Сапуга, Федорчук, Плюмен, Эдсон (Рунич, 65), Бойчук (Притула, 65), Климчук.