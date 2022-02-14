Украина

Команда Остапа Маркевича продолжает готовиться к возобновлению сезона.

Мариуполь провел свой первый спарринг на втором учебно-тренировочном сборе в Турции. Соперником "азовцев" была казахстанская Астана.

Уже на второй минуте казахстанская команда вышла вперед усилиями Эуженио, а затем несколько раз команду из Украины выручил Гальчук. В концовке первой половины матча "азовцы" сравняли счет — Кулаков реализовал пенальти, который заработал Гулько.

В начале второго тайма украинцы вышли вперед — Драмбаев перехватил мяч, после чего добрался до штрафной соперника и сделал прострел. С ударом Вьюнника справился вратарь, а вот Хромей пробил уже точно в сетку ворот. После этого Астана вновь перехватила инициативу в матче и забила два мяча, чем и гарантировала себе победу со счетом 3:2.

Мариуполь — Астана (Казахстан) 2:3

Голы: Эуженио, 2, Ховханнисян, 57, Куат, 71 — Кулаков, 39 (с пенальти), Хромей, 49.

Мариуполь (1 тайм): Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Быков, Меличенко, Чех, Гулько, Мишнев, Кащук, Топалов, Кулаков.

Мариуполь (2 тайм): Турбаевский, Холод, Удод, Козик, Драмбаев, Петерман, игрок на просмотре, Хромей, Микитишин, Вьюнник, Гончарук.

Астана: Заруцкий, Рахманов, Гарсия, Перцух, Сагнаев, Томасов, Ховханнисян, Бескоровайный, Аимбетов, Эуженио, Джереми.