Украина

Александр Аксенов и Евгений Ефремов пополнили команду Владимира Шарана.

Во время сборов в Турции Минай подписал контракты с двумя опытными защитниками — сообщил официальный сайт закарпатцев.

28-летний центральный защитник Александр Аксенов является воспитанником донецкого Металлурга и выступал за Краматорск, симферопольскую Таврию, Мариуполь, Арсенал-Киевщину, Горняк-Спорт, Николаев и Ужгород.

28-летний фланговый защитник Евгений Ефремов является воспитанником донецкого Шахтера и выступал за Мариуполь, Оболонь, Колос, а также в чемпионатах Швеции и Литвы.