Украина

Наставник "горожан" поделился ожиданиями от поединка против Аксу.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал подготовку своей команды ко второй половине сезона на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"Сейчас главное отыграть последний спарринг, состав будет приближенным к основному. Нужно сыграть эту игру и готовиться к чемпионату.

Костышин и Копына получили повреждения. Юра неудачно приземлился на газон и повредил плечо, Денис тоже упал на плечо, у него что-то с ключицей. Пока неизвестно, когда можно ожидать их возвращения, они сейчас в Киеве. Знаю, что Копыне сделали операцию, но больше ничего сказать не могу", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.

Свой последний спарринг Александрия проведет против Аксу. Игра состоится в четверг, 17 февраля.

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