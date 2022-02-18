22-летний хавбек рассматривается в качестве летнего трансфера.
Игор Гомес, Getty Images
18 февраля 2022, 10:40
Полузащитник Сан-Паулу Игор Гомес попал в сферу интересов киевского Динамо, сообщает Globo.
По информации источника, руководство киевского клуба пока не вступало в переговоры с бразильской командой относительно потенциального перехода 22-летнего футболиста.
Также отмечается, что киевляне могут сделать предложение в летнее трансферное окно. Действующий контракт игрока рассчитан до марта 2023 года.
В минувшем сезоне Гомес провел 52 поединка, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.