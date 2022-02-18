Украина

22-летний хавбек рассматривается в качестве летнего трансфера.

Полузащитник Сан-Паулу Игор Гомес попал в сферу интересов киевского Динамо, сообщает Globo.

По информации источника, руководство киевского клуба пока не вступало в переговоры с бразильской командой относительно потенциального перехода 22-летнего футболиста.

Также отмечается, что киевляне могут сделать предложение в летнее трансферное окно. Действующий контракт игрока рассчитан до марта 2023 года.

В минувшем сезоне Гомес провел 52 поединка, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.

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