Украина

Тренер киевлян оценил поединок против Пахтакора.

Помощник главного тренера киевского Динамо Олег Гусев прокомментировал результаты на тренировочных сборах в Турции и отдельно игру против Пахтакора.

"Не удалось забить мяч. Команда старалась, но и соперник попался хороший. На этих сборах соперников такого уровня еще не было. У нас были определенные проблемы с составом, многие ребята болеют. Но мы не проиграли, это тоже хорошо.

Продолжение сухой серии - это единственный положительный момент в этом матче – то, что сыграли в очередной раз на ноль. Но моменты у наших ворот были, и это настораживает. Еще раз повторюсь: не проиграли, двигаемся дальше, постараемся победить в следующей игре".

"Думаю, эта ничья не подпортит настроение. Это поражения всегда огорчают. Но это сборы. Вчера была тренировка, позавчера тяжелый матч, играли практически те же ребята. Возможно, накопилась усталость, потому что было много брака в передачах, неправильно принятых решений. Продолжаем работать чтобы все было хорошо.

Все, что было запланировано, выполнили. Осталась одна тренировка и одна игра, после чего возвращаемся в Киев. Думаю, команда уже будет готова к чемпионату. После приезда ребята немного отдохнут, и начнем целенаправленно готовиться к первому туру весенней части сезона", — сказал Гусев.