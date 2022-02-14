Украина

Черниговская команда провела свой первый матч на сборах в Турции.

Черниговская Десна в своем первом контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Турции уступила боснийскому Вележу со счетом 1:2.

Команда Александра Рябоконя пропустила два быстрых мяча — на четвертой и девятой минутах, а ответить смогла лишь результативным ударом в исполнении Левана Арвеладзе в концовке первого тайма.

Для "северян" это был первый спарринг на сборах в Турции, куда команда прибыла лишь 11 февраля.

После 18 игр Десна набрала 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице УПЛ.

Десна — Вележ (Босния и Герцеговина) 1:2

Голы: Арвеладзе, 40 — ?, 4, ?, 9.

Десна: Литовка, Жук, Сафронов (Пусь, 45), Цымбалюк, Селин (Масалов, 45), Волошин (Шевцов, 37), Арвеладзе (Пащенко, 81), Завийский, Домбровский (Ермеидис, 82), Картушов (Белич, 45), Безбородько (Дегтярев, 45, Демьяненко, 52).