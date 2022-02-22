Украина

Защитник Артем Смоляков намерен закрепиться в составе Ингульца.

В конце осени 2021 года 18-летний защитник Артем Смоляков дебютировал во взрослой команде и не намерен останавливаться на достигнутом.

"Я начинал заниматься футболом в академии Днепра лет в 6-7, – поведал игрок клубной пресс-службе. – В августе 2020 года мной заинтересовался Ингулец, и так я оказался в команде U-19".

"Здесь собрался очень хороший коллектив, и я не жалею, что выбрал Ингулец. У меня сложились очень хорошие отношения со всеми, но особо благодарен за помощь с адаптацией Младену Бартуловичу".

"Задачи пока перед собой ставлю скромные — закрепиться в первой команде. Что же касается турнирных целей Ингульца, то это, прежде всего, сохранить прописку в УПЛ и занять место как можно выше".

Артем дебютировал в первой команде Ингульца в ноябре 2021 года и на данный момент сыграл 2 матча в чемпионате Украины.