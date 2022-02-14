Украина

Игорь Суркис прокомментировал информацию о перенесенном матче с Ингульцем, который должен был пройти в гостях.

Президент киевского Динамо Игорь Суркис рассказал о переносе матча второго круга украинской Премьер-лиги против Ингульца из Петрово в Киев.

"У нас не было никаких предварительных договоренностей с Ингульцом по поводу матча второго круга в Киеве. Ситуация развивалась таким образом: в августе ко мне обратился президент Ингульца Александр Поворознюк с просьбой провести матч первого круга в Киеве, а второго круга — на новом стадионе в Петрово. Абсолютно понятна мотивация такой просьбы, Поворознюк логично хотел открыть новый стадион матчем против Динамо.

Но обстоятельства сложились таким образом, что новый стадион к матчу с Динамо открыть не успевают, непонятная ситуация с полем в Кропивницком, где Ингулец играл свои домашние матчи в первом круге. Не вижу в этом вины руководства "Ингульца", просто при строительстве масштабных объектов бывают подобные ситуации, когда не все получается сдать в установленные сроки.

До минувшей пятницы мы были уверены, что будем играть с Ингульцом на выезде и не начинали подготовку поля стадиона Динамо. Мы планировали включить подогрев в зависимости от ситуации с матчем Динамо U-19 в Испании. Но теперь все изменилось, подогрев включен на полную мощность, службы клуба готовят газон и сам стадион к матчу 26 февраля. Сейчас на определенных частях поля еще лежит снег, но мы успеем все приготовить к поединку.

Конечно, можно было встать в позу и сказать, мол, если не успели приготовить свой стадион, то это ваши проблемы. Но в интересах проведения чемпионата и всего нашего футбола — играть на нормальных полях и в нормальных условиях. Мы пошли навстречу Ингульцу, второй раз в сезоне наш клуб будет готовить поле и нести все затраты на эту подготовку, но в итоге сыграем на поле хорошего качества. Это не только в интересах Динамо, но и сборной Украины — сыграть не на огороде, а на качественном газоне и избежать соответствующих проблем с игроками. А затраты на подготовку поля весьма существенные, вы прекрасно знаете, сколько сейчас стоит и газ, и электричество.

Поле будет не в нормальном, а в идеальном состоянии. Службы клуба работают круглосуточно, через пару дней в работу включатся агрономы и все успеют подготовить к матчу.

Организация работы в клубе? Я сижу в своем кабинете и так происходит каждый день. Никуда не собираюсь уезжать и бежать, считаю, что в наше непростое время важно соблюдать спокойствие и хладнокровие. Если ты паникуешь, то уже проиграл. Планирую в ближайшее время работать в Киеве, в последующих планах посетить сбор Динамо U-19 и первой команды, которые готовятся в Турции, пообщаться с игроками, тренерами и посмотреть на рабочий процесс.

На данный момент наш клуб практически полностью закрыт на карантин, к сожалению, очень много случаев заболевания COVID-19. При этом в прошлом году мы провели полную вакцинацию сотрудников, а сейчас организовали дистанционную работу большинства департаментов. У меня же нет возможности решать все вопросы дома, поэтому я регулярно нахожусь в клубном офисе. Вот сегодня надо закрыть вопросы с оплатой чартера наших команд из Турции, подписать бумаги и т.д.

Никакой паники у нас нет, мы спокойны и готовы к различным сценариям развития событий. Я верю в то, что у нашей страны все будет хорошо и приглашаю болельщиков на трибуны. Нашим командам нужна их поддержка, их внимание и энергия. Обе команды Динамо приложат все усилия, чтобы порадовать болельщиков не только положительными результатами, но и качественной игрой", — приводит слова Суркиса пресс-служба "бело-синих".

Ранее сообщалось, что Попов, Андриевский и Нещерет вернулись в общую группу Динамо.