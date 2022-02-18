Украина

Николай Журило рассказал о переносе домашнего матча против киевского Динамо.

Вице-президент Ингульца Николай Журило прокомментировал информацию о переносе домашнего поединка украинской Премьер-лиги против Динамо в Киев.

"К сожалению, по техническим причинам стадион в Кропивницком не может принять игру. Так случилось, что с Александрией у нас совпадают домашние матчи, поэтому вынуждены были обратиться, чтобы сыграть игру в Киеве.

Думаю, что в прошлый раз, когда мы играли в Киеве, тоже было много планов, кто-то рассказывал, но мы дали бой, забрали очки у Динамо. Надеюсь, что в этот раз получится не хуже прошлого", — сказал Журило в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Ранее на тему переноса матча УПЛ высказался президент "бело-синих" Игорь Суркис.