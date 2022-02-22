Украина

Футболист Шахтера поделился мыслями накануне старта второй части УПЛ.

Атакующий полузащитник донецкого Шахтера Педриньо высказался об итогах учебно-тренировочных сборов команды в Турции.

Кроме того, бразилец поделился мыслями накануне возобновления розыгрыша чемпионата Украины.

"Отличные сборы, команда во многом прибавила. Наши физические кондиции на хорошем уровне, все хорошо себя чувствуют.

Было много тактики, но я считаю, что повторение — мать учения. Мы многому научились, а также отработали взаимодействие на поле. Основная идея игры не изменилась, мы закрепляли уже имеющиеся наработки и стали еще сильнее.

Ментально все готовы к первой игре после перерыва. Конечно, возвращаться к официальным матчам непросто, но мы будем готовы. Нужно продолжать работать с той же концентрацией, ведь два очка отрыва ничего не означают", — приводит слова Педриньо официальный сайт "горняков".

Отметим, что для Шахтера чемпионат Украины возобновится матчем против Металлиста 1925.

Поединок состоится в субботу, 26 февраля в 17:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.