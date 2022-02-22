Украина

Поединок Юношеской лиги УЕФА не пройдет в назначенную дату.

Матч Динамо Киев U-19 против Спортинга U-19 не состоится в ранее назначенную дату из-за ситуации в Украине.

Как сообщает журналист Саймон Стоун, УЕФА решил перенести данную встречу на неделю вперед — на 9 марта.

Изначально поединок должен был состояться в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского в 17:00. Пока что УЕФА не объявил время матча.

Напомним, что ранее тренер сборной Украины U-19 заявил, что его тренерский штаб уже изучил игру соперника.