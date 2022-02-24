Украина

Голкіпер "біло-синіх" відреагував на ситуацію в Україні.

Події останніх годин в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є наразі найбільш обговорюваною темою у суспільстві.

Серед інших, зі своїм зверненням до населення нашої країни вирішив виступити голкіпер київського Динамо Георгій Бущан.

"Вірю в нашу країну, нашу армію та наш український народ! Зараз ми всі повинні єднатись перед найсерйознішим викликом у сучасній історії України.

Це не просто слова, це те, що відчуваю, коли на стадіоні грає гімн України, а на трибунах жовто-сині прапори: гордість за нашу країну, гордість за нашу незалежність та наших людей. Україна пройшла дуже важкий шлях до набуття своєї державності й ніхто не має права її заперечувати.

Низький уклін нашим військовослужбовцям, усім українцям, які боронять кордони нашої країни, її самостійність та право обирати майбутнє.

Україна — понад усе!", - написав Бущан на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!