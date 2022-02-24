Украина

УАФ призывает запретить российским командам участвовать в международных турнирах.

События последних часов в Украине, которая испытывает очередной акт агрессии со стороны российской федерации, является сейчас наиболее обсуждаемой темой в обществе.

Исполнительный комитет УАФ принял решение об официальном обращении в главные футбольные инстанции мира и Европы.

"Учитывая военную агрессию Российской Федерации против Украины, Исполнительный комитет УАФ решил:

— направить в ФИФА и УЕФА соответствующие обращения по поводу запрета сборным командам и клубам России участвовать в любых международных соревнованиях под эгидой ФИФА и УЕФА;

— направить в УЕФА обращение о принятии в кратчайшие сроки решения об изменении города и страны проведения финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 и Суперкубка УЕФА-2023", — говорится в заявлении УАФ.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Країна подолає ординську навалу. Ми з вами її подолаємо! Слава Україні!