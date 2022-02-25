Украина

Таке рішення УЄФА було ухвалено на сьогоднішньому засіданні.

Події останніх двох днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку російської федерації, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні провів позачергове засідання щодо серйозної ескалації ситуації з безпекою в Європі.

На сьогоднішньому засіданні УЄФА ухвалив рішення, що українські та російські клуби, та національні збірні, які беруть участь у турнірах УЄФА, будуть зобов'язані проводити свої домашні матчі на нейтральних полях до подальшого повідомлення.

Також УЄФА вирішив залишатися в режимі очікування для скликання додаткових засідань для переоцінки правової та фактичної ситуації в міру її розвитку, та прийняття подальших рішень у міру потреби.

Раніше повідомлялося, що УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа.

Шановні співвітчизники! Сьогодні з ранку Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!