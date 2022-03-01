Вінгер "гірників" прокоментував події в Україні.
Михайло Мудрик, ФК Шахтар
01 марта 2022, 16:40
Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик прокоментував вторгнення російських військ на територію України.
"Якщо расєя припинить воювати, більше не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України", — написав Мудрик на своїй сторінці в Instagram.
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