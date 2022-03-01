Украина

Вінгер "гірників" прокоментував події в Україні.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик прокоментував вторгнення російських військ на територію України.

"Якщо расєя припинить воювати, більше не буде війни. Якщо Україна припинить воювати, більше не буде України", — написав Мудрик на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!