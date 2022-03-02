Португалия

Португальські клуби продовжують проводити акції на підтримку України.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Брага приєдналася до підтримки України. Футболістів Браги та Санта-Клари на поєдинок 24 туру чемпіонату Португалії вивели українські діти.

"Брага пишається тим, що є багатонаціональним будинком. 23 українські дитини супроводжували гравців при виході на поле перед календарним поєдинком чемпіонату", – інформує прес-служба клубу.

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