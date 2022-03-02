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36-річний футболіст одягнув під ігрову форму футболку з закликом, щоб війська РФ покинули Україну.

У поєдинку 25-го туру грецької Суперліги Іонікос у гостях розписав мирову з ПАОКом. Матч закінчився із рахунком 1:1.

Господарі забили першими, коли на 33-й хвилині Шваб реалізував пенальті. Гості зрівняли рахунок зусиллями Тюраму на 58-й хвилині зустрічі.

На цей матч Іонікос як капітан на полі вивів український захисник Дмитро Чигринський. Під час святкування голу українець разом із командою підняв прапор України.

Також 36-річний футболіст одягнув під ігрову форму футболку з написом, щоб війська РФ залишили територію України.

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