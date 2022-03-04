Українець підтвердив, що продивжить підтримувати Україну у війні проти агресора.
Руслан Малиновський, Getty Images
04 марта 2022, 19:35
Атакувальний півзахисник національної збірної України та бергамської Аталанти Руслан Малиновський подякував українському народу за супротив російським окупаційним військам, які прийшли на територію нашої країни з війною.
"Хочу сказати, що велика пошана всім бійцям збройним силам України, що вони роблять для нашої держави, так, ми бачимо по багатьох відео, що не тільки люди, які захищають, але й простий народ допомагає робити маленькі речі.
Волонтери, також хочу висловити їм велику подяку, тому що вони ризикують своїм життям, щоб допомагати людям з їжею, медикаментами, дитячим харчуванням.
Ми зі всіма легіонерами будемо максимально допомагати і підтримувати нашу країну", — заявив Малиновський в програмі Денисов Time.
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