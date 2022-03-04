Украина

Українець підтвердив, що продивжить підтримувати Україну у війні проти агресора.

Атакувальний півзахисник національної збірної України та бергамської Аталанти Руслан Малиновський подякував українському народу за супротив російським окупаційним військам, які прийшли на територію нашої країни з війною.

"Хочу сказати, що велика пошана всім бійцям збройним силам України, що вони роблять для нашої держави, так, ми бачимо по багатьох відео, що не тільки люди, які захищають, але й простий народ допомагає робити маленькі речі.

Волонтери, також хочу висловити їм велику подяку, тому що вони ризикують своїм життям, щоб допомагати людям з їжею, медикаментами, дитячим харчуванням.

Ми зі всіма легіонерами будемо максимально допомагати і підтримувати нашу країну", — заявив Малиновський в програмі Денисов Time.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!