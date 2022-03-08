Украина

Білоруський фахівець розповів про ситуацію із головним тренером.

Президент Руху Григорій Козловський розповів, що головний тренер команди Леонід Кучук бажає повернутись з Польщі до України.

"Станіславович виїхав до Польщі, він вивіз невістку, вона була вагітна. Він мені щодня дзвонить: "Петровичу, я повертатимуся". Я говорю: "Від чого тобі повертатися? Мені ще згодом думати, що з вами робити". Йому вже під 70 років. Він реально аж плакав по телефону.

Кажу: "Станіславовичу, якщо треба буде, то я вам скажу. Мені зараз легше. Ви як тягар будете. Що мені ще, з вами балуватися? У мене тут багато людей, є чим займатися", — сказав Козловський в програмі Денисов Time.

Раніше Козловський розповів про те, як допомагає дітям, що приїхали у Львів на турнір, який мав розпочатися 24 лютого, та біженцям.