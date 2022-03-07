Украина

Функціонер розповів, чому російських окупантів на нашій землі чекає лише смерть та поразка.

Президент львівського Руху Григорій Козловський прокоментував військове вторгнення Росії на територію України, яке розпочалося 24 лютого.

"Нас неможливо перемогти. Львів 500 років було окуповано. Ми свою мову не забули. Ми розмовляємо українською.

Я говорю російською, щоб пояснити адекватним людям у Росії, що ми інші. Ми збудували демократичну країну. За неї ми помиратимемо. Ми в іншій країні не житимемо. Її перемогти неможливо, її окупувати неможливо.

Ми мали 100 років окупації Радянським Союзом. Була і Польща та Австро-Угорщина. Ми не забули своєї мови. Ми стали сильнішими і більше любимо свободу.

За 30 років ми цю свободу відчули. Виросло нове покоління людей, яке ще більш волелюбне. Вони навіть не хочуть чути про іншу країну", - сказав козловський у програмі Денисов Time.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!