Украина

Український спеціаліст висловився з приводу відсутності реакції на російську агресію.

Головний тренер Аль-Айну і колишній нападник збірної України Сергій Ребров поділився своїми думками щодо російських спортсменів і Анатолія Тимощука, які не засудили війну, що розпочала Росія.

"Я вас прошу, в Росії ніхто ніколи не виступить проти. Особливо – спортсмени. Росіяни завжди відрізнялися чимось особливим. То футболісти одягнуть майки з підтримкою війни, то хтось вийде на п'єдестал із новоявленою свастикою, то ці численні допінгові скандали.

У моїй уяві головна мета спорту – перемога у чесній боротьбі. Але Росія – вона ж інша. Там потрібні медалі на Олімпіаді, щоби показати: "З нами сила, з нами Бог". Тому я і не вважаю, що спорт поза політикою. Для них це навпаки, інструмент, щоб показати, які вони великі. Нехай тепер міряються м'язами всередині своєї неосяжної і нерозумної держави.

Мої батьки, мої друзі сидять удома і не знають, коли до них щось прилетить, а вони кажуть, що спорт поза політикою? Вони мають боротися за батьківщину, яка запускає ракети на землю? Вони отримують зарплату, платять податки, які йдуть на озброєння проти нас, та хочуть виступати з Україною в одному турнірі? Ні вже, будь ласка.

Тимощук? На жаль, існує категорія людей, котрі розуміють, що в Україну вони вже не повернуться, а в Європі вони нікому не потрібні. Можливо, хтось із них має якусь позицію, але вони її не озвучують і сидять мовчки. Це стосується не лише спортсменів, а й людей шоу-бізнесу, які народилися в Україні.

Я впевнений, що Толя десь усередині переживає, але йому, напевно, треба годувати свою сім'ю — і це для нього важливіше за громадянську позицію. Це його життя. Ось тільки під час війни не можна посісти нейтральну позицію. Посиджу, мовляв, пару тижнів, зачекаю, на чиєму боці буде перевага, і потім висловлю свою думку. Ні. Такого не буде, і я сподіваюся, що наша країна очиститься від таких людей", – розповів Ребро в інтерв’ю zbirna.com.

Раніше повідомлялося, що УАФ офіційно викреслила Тимощука з історії українського футболу.