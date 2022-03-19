Украина

Футболіст пригадав період виступів в російському клубі.

Захисник Руху Максим Білий розповів деталі свого переходу в російський Анжі у 2017 році і поділився своїми думками про інших українців, які виступали і працювали в клубах з країни-агресора.

"У 2017-му я до кінця не хотів переходити в Анжі в Росію, але на той час в мене так склалась кар’єра: я пішов з хорватського Хайдука і півроку був без команди. Коли гравець випадає на такий довгий час з ігрового ритму, йому важко знайти клуб. Я до останнього чекав на інші пропозиції, але у мене їх не було. Лише варіант із Анжі на руках.

Коли я туди приїхав, то зрозумів, що і в політичному плані, і в кар’єрному це було неправильне рішення з мого боку. Люди в Махачкалі повністю відрізнялися від москвичів. Вони набагато добріші. Я не можу сказати, що до мене там погано ставились, знаючи що я українець і що в нас триває гібридна війна. Більшість хлопців хвилювались і постійно цікавились яка ситуація. А от москвичі десь насміхаючись, запитували про Крим.

Зараз російські футболісти мовчать, адже у них ж*па в теплі: великі зарплати, статки, маєтки. Зрозуміло, що вони не будуть говорити про чужу для них країну. Ті хто хотів, вже висловили свою позицію. Про Ракіцького багато років кричали, що він сепаратист, але я знав, наскільки він любить Донецьк і Україну. Ярослав у перші дні війни покинув Зеніт і сказав, що він думає з приводу війни.

Є приклад Тимощука, який обрав інший шлях. Я б якось міг би його зрозуміти, якби він був із східних областей України, але він з Луцька. Зараз справді вся Україна єдина, як ніколи. Патріотизм у кожному куточку нашої країни настільки високий, що навіть важко підібрати слова. Щодо позиції Тимощука у мене спершу був шок, але це його рішення і я не хочу це обговорювати. У нас є свої герої, якими варто захоплюватись. Такого, як Тимощук, потрібно викреслити з історії України", – розповів Білий в інтерв'ю для офіційного сайту клубу.

Раніше гендиректор Руху Ігор Дедишин заявляв про готовність гравців клубу піти на фронт та захищати Україну.