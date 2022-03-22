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Український нападник також висловився про те, що російські терористи зараз роблять із його рідним Черніговом.

Нападник Вест Гема та національної збірної України Андрій Ярмоленко розповів, чому напередодні повномасштабної війни з Російської Федерацією відправив свою сім'ю до Києва.

"У мене вся рідня з Чернігова та Чернігівської області. Я з усіма підтримую зв'язок: двоюрідні брати, сестри, дядьки, тітки, бабуся, тато. Зарах хто де знаходиться. Постійно тривають обстріли, намагаються ховатися у бомбосховищах, підвалах, як і всі люди. Про це страшно говорити, думати. Постійно відбуваються бойові дії. Коли побачив, що зробили з Черніговом та селами, що знаходяться на Чернігівщині, то без сліз, я не можу це нормально сприймати".

"Сім'я була у Києві. Розумієте, я навіть не вірив, що це може статися. Я їх відправив 23-го числа до Києва, бо моїй дитині потрібно було пройти плановий огляд у лікаря. Звичайно, я стежу за новинами, але я не міг повірити, що так це буде, що взагалі це буде. І уявляєте, коли 24-го це зранку почалося…"

"Мені хотілося просто розбігтися і вдаритися головою в стінку, від того який я дурень, що відправив свою сім'ю до Києва, а сам сиджу в Лондоні. Дякую Вест Гему, дякую всім хлопцям, тренерському штабу за підтримку".

"Головний тренер мені взагалі сказав: "Можеш тренуватись – можеш не тренуватись. Роби все, що завгодно, як вважаєш за потрібне. Зроби все можливе, щоби твоя сім'я була в безпеці". І перший тиждень я взагалі не з'являвся на базі. Потім зрозумів, що потрібно все ж таки залишатися професіоналом, потрібно відпрацьовувати свій контракт сумлінно, і повернувся до тренувань", — сказав Ярмоленко в програмі Денисов Time.

Шановні співгромадяни! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.