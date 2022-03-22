Украина

Три футболісти збірної України переберуться до Румунії.

Три провідні українські футболісти з Шахтаря та Динамо можуть до кінця сезону перебратися до Стяуа з Бухареста.

Як повідомляє журналіст Емануель Рошу, йдеться про Тараса Степаненка, Андрія Пятова та Сергія Сидорчука.

Трансфери буде вкласти дуже складно через те, що чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено виїжджати з України.

Нагадаємо, що власник Стяуа з Бухареста Джіджі Бекалі покриє всі витрати, пов'язані з переїздом та проживанням Динамо U-19.