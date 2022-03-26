Украина

Півзахисник перебрався до чемпіонату Польщі.

Півзахисник Зорі Владислав Кочергін підписав контракт із представником чемпіонату Польщі Ракувом.

Як повідомляє офіційний сайт польського клубу, контракт із гравцем був підписаний терміном на три роки. Зазначається, що угода була підписана ще 26-го січня, але мала набути чинності 1-го липня 2022 року.

Ракув скористався змінами в регламенті і гравець приєднався до команди.

Нагадаємо, що Кочергін міг перебратися до Металісту, але трансфер не відбувся через те, що 25-річний українець запросив надто великі та неадекватні гроші для українських реалій.