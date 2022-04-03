Украина

Український функціонер наголосив на важливості потрапляння на мундіаль.

Перший віцепрезидент УАФ Олексій Михайличенко заявив про необхідність належним чином підготуватись до вирішальних матчів в плей-оф відбору на чемпіонат світу.

"Ми реально не маємо можливості грати, але така ситуація, що у нас великий шанс потрапити на чемпіонат світу. Якщо суспільство прийме таке рішення, це буде перемога здорового глузду.

На сьогодні не тільки ми потребуємо уваги світу, а й світ потребує нашої уваги. Це більше за футбольними мірками, але я гадаю, що буде добре, якщо збірна України буде на чемпіонаті світу.

Навіть більше не з футбольної точки зору, а політичної, моральної, психологічної", – розповів Михайличенко в коментарі для телеканалу Футбол.

Нагадаємо, що у разі потрапляння на ЧС-2022 збірна України зіграє в групі В, де її суперниками стануть Англія, Іран та США.