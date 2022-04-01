ЧМ-2022. Отбор
Команді Олександра Петракова ще доведеться пройти кваліфікацію.
Збірна України, getty images
01 апреля 2022, 20:17
У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.
Якщо збірна України проб'ється на фінальну частину турніру, то зіграє з Англією, Іраном та США.
Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.
Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.