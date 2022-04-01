ЧМ-2022. Отбор

Команді Олександра Петракова ще доведеться пройти кваліфікацію.

У катарській Досі відбулось жеребкування основної стадії чемпіонату світу-2022, за результатами якого збірна України дізналася потенційних суперників.

Якщо збірна України проб'ється на фінальну частину турніру, то зіграє з Англією, Іраном та США.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня 2022 року.

Україна має провести півфінальний матч плей-оф відбору проти Шотландії в червні. В вирішальному поєдинку переможець цієї пари зустрінеться з Вельсом.