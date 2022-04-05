Гравець Динамо признаний одним з найкращіх центральних захисників.
Ілля Забарний, Getty Images
05 апреля 2022, 10:35
У черговому рейтингу CIES Ілля Забарний посів шосте місце серед молодих центральних захисників Європи — повідомив офіційний сайт центру спортивних осліджень.
Серед центральних захисників Забарного випередили Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), П'єро Хінкап'є (Байєр), Кастелло Лукеба (Ліон), Журрієн Тімбер (Аякс) та Гонсалу Інасіу (Спортинг Л).
У загальному рейтингу гравців, що народилися після 24 березня 2001 року, Забарний посів 21 місце,
Першу трійку склали Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед) та Патрік Віммер (Армінія).