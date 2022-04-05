У черговому рейтингу CIES Ілля Забарний посів шосте місце серед молодих центральних захисників Європи — повідомив офіційний сайт центру спортивних осліджень.

Серед центральних захисників Забарного випередили Йошко Гвардіол (РБ Лейпциг), П'єро Хінкап'є (Байєр), Кастелло Лукеба (Ліон), Журрієн Тімбер (Аякс) та Гонсалу Інасіу (Спортинг Л).

У загальному рейтингу гравців, що народилися після 24 березня 2001 року, Забарний посів 21 місце, 

Першу трійку склали Букайо Сака (Арсенал), Мейсон Грінвуд (Манчестер Юнайтед) та Патрік Віммер (Армінія).