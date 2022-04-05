Украина

Півзахисник раніше тренувався з румунською командою.

Тарас Степанеко не захотів пропускати тренувальні дні, тож домовився про те, щоб займатися з Динамо.

"Я в Румунії тренуюсь із місцевим клубом Волунтарі. На моє прохання Мірча Луческу домовився з Флоріном Чернатом, який зараз є спортивним директором цього клубу, також було отримано дозвіл президента та головного тренера, щоб я займався з ними. За це їм усім дякую. Мене тут прийняли добре, усіляко допомагають і підтримують. Волунтарі в суботу провели важливий матч, виграли 1:0, зараз йдуть на четвертому місці в чемпіонаті, і з цієї нагоди тренер дав команді вихідні.

Оскільки я почав тренуватися нещодавно, то мені потрібно набувати форму, адже Шахтар скоро виїздить до Туреччини та гратиме благодійні матчі. І коли футболістам Волунтарі дали вихідні, я звернувся до Мірчі Луческу з проханням потренуватися з Динамо, адже пропускати три дні не хотілося. Луческу мені дозволив, і ці дні я займаюся з Динамо, допоки Волунтарі не повернеться до тренувань.

Можу тільки подякувати за те, що тут ми, українці, один одного підтримуємо. Переконаний, якби склалася ситуація, коли комусь із футболістів Динамо потрібно було б підтримувати форму, то Шахтар так само надав би хлопцям усі умови й допоміг би їм. Це солідарність українського народу, і, на мою думку, це цілком нормальна ситуація", — наводить слова Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Тарас Степаненко вважає, що нинішній сезон української Прем'єр-ліги ще можна дограти, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення до нашої країни.