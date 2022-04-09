Донецький Шахтар в рамках першого матчу Shakhtar Global Tour for Peace зіграє проти грецького Олімпіакоса.

Стали відомі склади команд на благодійну гру.

Шахтар: Трубін, Конопля, Степаненко, Мудрик, Борячук, Булеза, Мишньов, Бондар, Топалов, Бондаренко, Матвієнко.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаєв, Капінус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Криськів.

У такій формі Шахтар вийде на гру:

Олімпіакос: Крістінссон, Рябчук, Пападопулос, Манолас, Вроусай, Бухалакіс, Кунде, Вальбуена, Фортуніс, Масурас, Тікіньо.

Поєдинок Шахтар — Олімпіакос пройде 9 квітня та почнеться о 20:00 за київським часом.