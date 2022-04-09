Клуб з донецька зійдеться проти чемпіона Греції.
Тарас Степаненко, Getty Images
09 апреля 2022, 19:35
Донецький Шахтар в рамках першого матчу Shakhtar Global Tour for Peace зіграє проти грецького Олімпіакоса.
Стали відомі склади команд на благодійну гру.
Шахтар: Трубін, Конопля, Степаненко, Мудрик, Борячук, Булеза, Мишньов, Бондар, Топалов, Бондаренко, Матвієнко.
Запасні: Шевченко, Пузанков, Удод, Драмбаєв, Капінус, Стасюк, Фарина, Шостак, Чех, Криськів.
У такій формі Шахтар вийде на гру:
Олімпіакос: Крістінссон, Рябчук, Пападопулос, Манолас, Вроусай, Бухалакіс, Кунде, Вальбуена, Фортуніс, Масурас, Тікіньо.
Поєдинок Шахтар — Олімпіакос пройде 9 квітня та почнеться о 20:00 за київським часом.