Украина

Сьогодні кияни проведуть черговий благодійний матч.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу на вулиці роздавав квитки на сьогоднішній благодійний матч проти ЧФР Клужа. Про це повідомляє AS.ro.

Румунський спеціаліст разом із футболістами клубу вирушили на площу Унірії біля Клуж-Напоці, де вони роздавали квитки на поєдинок.

Також наголошується, що Луческу поговорив із уболівальниками, після чого зробив кілька фотографій. Крім того, румун встиг поговорити з мером міста.

Нагадаємо, матч ЧФР Клуж-Динамо відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 21:30 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу.