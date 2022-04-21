Украина

Українець поділився емоціями від перших матчів європейського благодійного турне.

Вінгер київського Динамо Віктор Циганков прокоментував благодійні поєдинки "біло-синіх" на честь українського народу.

"Мета благодійних матчів Динамо — зібрати кошти для нашої країни, для Збройних Сил України та допомогти людям, які залишилися без домівок, без їжі та без води. Усі кошти підуть для них.

Ми постійно відчуваємо підтримку кожного українця, навіть якщо він не на трибунах. Відчуваємо, що ми потрібні Україні і ми всі одне ціле. Де б ми не грали, завжди бачимо українські прапори, і це дуже гріє душу.

Все, що ми робимо — це для наших людей. Намагаємося допомагати, чим можемо та вміємо. Тому граючи в футбол, збираємо кошти, щоб допомогти співвітчизникам.

Ми обов’язково переможемо! Нічого не буде забуте, але ми станемо лише сильнішими, я вірю в це та знаю це. Слава Україні!", - наводить слова Циганкова офіційний сайт київського клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЧФР Клуж — Динамо.