Украина

Дан Петреску прокоментував товариський матч із київським Динамо.

Головний тренер румунського Клужа Дан Петреску поділився своїми думками після благодійного матчу із київським Динамо (0:0).

"Я вважаю, що ми заслужили перемогу, але київське «Динамо» дуже хороша команда, і сьогодні вони зіграли дуже добре. Та в цілому я не знаю, чи було у них хоч кілька ударів по воротах. Думаю, моя команда заробила 2-3 пенальті, але їх не призначили.

Я не думаю, що ми повинні багато говорити про гру. Ми прийшли сюди не дивитися, хто переміг. Будь то товариський поєдинок, благодійний матч або офіційний, якщо ви професіонал, то хочете виграти. Важливо те, що це був мирний матч для українського народу. Я радий, що нам вдалося щось зробити для цих людей, сподіваюся, що гроші їм допоможуть.

Загалом я задоволений своїми хлопцями, вийшло так, що у них давно не було ігор, вони зі мною жартували. Димітров, Штефан, інші, довго не грали, а суперник був якісний, думаю, ви помітили, як він легко грає у футбол.

Я радий за гравців, які мало грали, за глядачів, які прийшли, дякую усім. Я можу сказати, що це було гарне шоу, але було б добре ще забити голи, адже заради цього глядачі приходять на матчі", - наводить слова Петреску прес-служба "біло-синіх".

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу ЧФР Клуж — Динамо.