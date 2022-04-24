Украина

Наставник "гірників" розповів про збірників у донецькому клубі.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі прокоментував своє оперативне рішення, яке дозволило "гірникам" відпустити українських футболістів до національної команди.

"Ми одразу погодились відправити наших футболістів. Можна сказати, що тут ми тренуємо збірників, щоб вони були вже готові, коли приїдуть до головної команди.

Я спілкувався зі Степаненком та Матвієнком й сказав, що дуже хочу поїхати на стадіон й дивитись матчі кваліфікації на чемпіонат світу за їхньою участю", - сказав Де Дзербі у програмі Денисов Time.

Нагадаємо, раніше Динамо відмовлялося відпускати гравців до збірної України у намічений термін, але після переговорів між зацікавленими сторонами конфлікт вдалося вирішити у позитивний бік.