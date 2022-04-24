Украина

Італієць розповів про своє майбутнє у Шахтарі.

Головний тренер донецького Шахтаря Роберто Де Дзербі чесно відповів на запитання, чи готовий він продовжувати очолювати "гірників".

"На жаль, ми не знаємо, що буде завтра, тому дуже складно сказати, що буде через місяць чи два місяці. Коли почалась війна, я давав інтерв’ю італійським ЗМІ й зараз лише можу підтвердити те, що я сказав. Я б хотів залишатися в Шахтарі, навіть якщо у Шахтаря не буде такої сильної команди, яка була до початку війни. Навіть якщо моя зарплатня буде мінімальною – справа зараз аж ніяк не у грошах. Я готовий тренувати рік безкоштовно, але проблема не в цьому. Проблема лише в тому, щоб зрозуміти, буде чемпіонат чи ні.

Звичайно, що все, що стосується війни – це трагедія, це першочергово. А потім є моя персональна трагедія, оскільки дуже складно морально, я теж страждаю. Моя команда – це як дитина. Коли ти тільки починаєш працювати, команда ще маленька, а з кожним днем команда чогось навчається, росте, розвивається. І ось настає момент, коли команда стає дорослою – тоді я йду. Так було з Сассуоло, і саме так я хотів зробити тут.

Мій Шахтар був дуже сильний, ми були готові на 30-40% свого потенціалу. Якби наступного трансферного вікна ми додали два футболісти, ми б могли писати історію, і не лише історію в Україні. Моя ціль в Шахтарі була наступна: досягти чвертьфіналу або півфіналу Ліги чемпіонів. Зрозуміло, що це сталося б не одразу, а за два-три роки. Ця мета стимулювала і мене, і президента, і Даріо Срну, і Сергія Палкіна. І от, в один день, цю дитину з наших рук забрали, вкрали.

Я чекаю моменту, коли стане зрозуміло, що буде з українським чемпіонатом. Я часто говорив з Павелко, який завжди був прив’язаним до мене. Але зрозумійте, я роблю свою роботу з пристрастю, і якщо буде розуміння, що УПЛ не буде, я повинен піти іншою стежкою та зрозуміти, де я буду працювати далі.

На сьогодні я з жодною іншою командою не вів перемовини. Я не хотів говорити, тому що я – тренер Шахтаря, на сьогоднішній день", — сказав Де Дзербі у програмі Денисов Time.

Раніше повідомлялося, що Маркіньос Сіпріано повинен перейти із Шахтаря до Сьону на постійній основі.