Украина

Італійський фахівець упевнений у своїх підопічних.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Роберто Де Дзербі прокоментував можливе чемпіонство "гірників".

"Я не президент і не можу вирішувати, брати такий титул чи ні. Але я не відчуваю, що це наш титул. Я б це відчував, якби ми зіграли 30 турів, тобто наприкінці сезону.

Але якщо є одна команда, яка має грати у Лізі чемпіонів, то тут немає сумнівів – це лише Шахтар.

А щодо титулу – я його хочу виграти саме на полі. Я думаю, якби чемпіонат продовжувався, ми б його виграли. І ми могли б виграти кілька чемпіонатів поспіль", - сказав Де Дзербі у програмі Денисов Time.

Раніше виконавчий директор УПЛ оцінив шанси завершити сезон за спортивним принципом.