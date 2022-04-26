Украина

Гра з Олімпіакосом принесла ще 3,2 мільйона гривень.

Благодійна гра Фенербахче – Шахтар принесла 5 мільйонів гривень для України — повідомив офіційний сайт віце-чемпіона країни.

Нагадаємо, на першому поєдинку Shakhtar Global Tour for Peace з Олімпіакосом вдалося зібрати 3,2 мільйона. Тож загальна сума допомоги становить вже 8,2 мільйона гривень.

Ці кошти передадуть українським громадянам і медикам. Виручені гроші також буде спрямовано на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Наступну гру в межах Shakhtar Global Tour for Peace Шахтар проведе 1 травня в Хорватії з Хайдуком (Спліт).