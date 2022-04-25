Украина

Олег Лисак поділився своїми думками про ситуацію з чемпіонатом України.

Віце-президент полтавської Ворскли Олег Лисак прокоментував майбутнє чемпіонату України і що варто робити, щоб визначити чемпіона перерваного сезону.

"Я думаю, що ми не в змозі дограти чемпіонат та Кубок України. Щодо визначень результату, то тут ми повинні чітко дотримуватись регламенту УПЛ, без будь-яких підводних течій", - наводить слова Лисака ТК Футбол 1/2/3.

Також функціонер висловив свою думку щодо перспектив розпочати наступний сезон.

"На першому місці зараз стоїть тема досягнення миру в Україні. У деяких частинах країни, напевно, продовжиться військове становище, як це було з 2014 року. Інші області мають переходити до життя у нормальному руслі. Якщо протягом двох-трьох місяців буде скасовано військове становище на певних ділянках нашої країни, тоді є сенс говорити про можливість початку нового футбольного сезону.

Ми повинні в активному режимі спілкуватися з УАФ, а вони, своєю чергою, з УЄФА. Потрібна політична воля, щоби футбол в Україні не зупинився. Можливо, на нас чекає падіння та зменшення бюджетних показників у рази. За песимістичного варіанта розвитку подій, нам буде необхідно будувати команду на молодих футболістах. Доведеться терпіти протягом трьох-чотирьох років, поки ці гравці стануть на ноги. Після цього рівень футболу може повернутись до колишнього. Якщо ми не почнемо новий чемпіонат, то ми маємо забути про футбол мінімум на два-три роки", — додав Лисак.

Раніше повідомлялося, що гравці Зорі тренуються у розташуванні Ворсклі.