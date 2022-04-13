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Сергій Палкін висловив свою думку про те, чи вдасться дограти УПЛ у сезоні-21/22.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін прокоментував можливість догравання матчів української Прем'єр-ліги в сезоні-2021/22.

"Я не вірю, що ми дограємо. Мені здається, це нереально, навіть якщо сьогодні все зупиниться. Багато часу знадобиться для розмінування, відновлення інфраструктури, аеропортів. Я не вірю, що буде година для футболу", – сказав Палкін в програмі Денисов Time.

Нагадаємо, після першої половини сезону Шахтар очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 47 очок. На другому місці розташовується київське Динамо – 45 очок, а трійку найкращих замикає Дніпро-1 – 40 балів.

Раніше повідомлялося, що УПЛ розглядає два варіанти завершення сезону.