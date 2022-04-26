Украина

Кирило Ковальчук розповів, як допомагає нашій країні.

Колишній гравець одеського Чорноморця Кирило Ковальчук розповів, як допомагає нашому українському народу під час військової агресії з боку Росії.

"Подарував одну машину військовій частині, допомагаємо всім, що можемо. Ми годуємо тероборону їжею, що залишилася у моєму ресторані. Їди було, напевно, на 10 тисяч доларів, тож довелося все віддати. Також віддав для тероборони шезлонги, бо людям холодно спати на постах.

Тішить, що в цій ситуації всі дуже згуртувалися. Напевно, в цьому і є наша сила: у тому, що ми є єдині. У всіх одна мета – щоб швидше перемогти. Саме перемогти, бо назад відступати ніхто не хоче. Завдання лише одне – перемогти. Звичайно, хочеться, щоб це було швидше, але розуміємо, що противник використовує протизаконні засоби", - наводить слова Ковальчука ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Ковальчук розповів, як люди у Казахстані підтримують український народ у війні з Росією.