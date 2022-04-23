Украина

Зірка молодіжного складу киян може покинути команду.

Вінгер Динамо Самба Діалло готовий повернутися до Динамо та відпрацювати контракт.

"Так, я готовий повернутися до Києва, якщо ситуація дозволить. У мене є контракт, футбол – це моя робота, і, перш за все, моя родина покладає на мене велику надію", – розповів Діалло rfi.

Проте його агент не впевнений, що ситуація в Україні вирішиться найближчим часом, тому контактує з іншими клубами.

Нагадаємо, що 19-річний гравець, у якого контракт з Динамо до грудня 2026 року, тренувався із французьким Сент-Етьєном.