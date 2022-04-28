Украина

Український гравець розповів, що змушує його продовжувати займатися улюбленою справою.

Півзахисник Краковії Євген Коноплянка розповів про свою мотивацію у футболі, а також сподівається ще допомогти збірній України.

"Хочеться вже набрати форму та допомогти команді Краковія. Тут хороші гравці, хороший клуб. У них дуже комфортно і вони дійсно люблять футбол. Тож хочеться їм допомогти. У мене довго не було ігрової практики, хочеться неначе піти записатися на футбол і бути ніби перший день у футболі.

Мабуть, тільки це мене підштовхує. А якби я був у ігровому тонусі, завжди грав, напевно, було б не до футболу. Коли все це бачиш, тим більше коли сім’я далеко від тебе, точно не до цього.

Виклик до збірної? Звичайно, я на нього чекаю. Пісочок ще з мене не сипеться, тож хочу допомогти. Потрібно не сидіти на місці, бо так деградуєш, а допомагати чим можеш. Якщо ти граєш, то можеш знову повернутись до збірної, бо є такі цілі", - наводить слова Коноплянки ТК Футбол 1/2/3.

Раніше український футболіст висловився про війну у своїй країні.