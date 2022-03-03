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Український хавбек відреагував на події, що відбуваються у його рідній країні.

Український півзахисник Краковії Євген Коноплянка звернувся до росіян, війська якої напали на територію України.

"Я – Євген Коноплянка. Я гравець збірної України. Я звичайна людина і мені брехати не дуже хочеться. Я просто скажу, що відбувається в Україні. Навіщо мені зараз треба все це перебільшувати? Навіщо мені намовляти тих дітей, які бачу в інтернеті, коли прокидаюся, а зараз їх уже немає. Немає моїх родичів, знайомих, друзів. Будинки розвалені. Садики, школи.

Для чого? Брехати, що ви їдете до нас на переговори тоді? Я один із мільйонів людей, які намагаються вам донести, що це неправда. Нас джгут і вбивають. Звичайних людей, які живуть уже у підвалах 7-й день. Моя сім'я жила так само два дні і розповідали емоції, коли над головою вибухають бомби та ракети.

Люди, почуйте. Це не жарти. Зупиніть його. Тому що може бути пізно і ви можете бути наступними", — сказав Коноплянка в интервью Бомбардир.

Шановні співвітчизники! 24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала нападу з боку Російської Федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!