Украина

Став відомий склад київської команди на благодійний матч.

У черговому благодійному матчі київське Динамо зіграє проти загребського Динамо з Хорватії.

Головний тренер киян Мірча Луческу вже визначився зі стартовим складом своєї команди, довіривши місця Артему Довбику та Владиславу Ванату у нападі.

Зустріч відбудеться під гаслом "Матч за мир! Припиніть війну!". Всі кошти від продажу квитків підуть на допомогу українцям, які постраждали від війни з російським агресором.‎

На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу Динамо З — Динамо К. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.