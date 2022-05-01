Украина

Став відомий склад донецької команди на благодійний матч.

У черговому благодійному матчі донецький Шахтар зіграє проти хорватського Гайдука в Спліті.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі вже визначився зі стартовим складом своєї команди, довіривши місце вже здебільшого перевіреним виконавцям, зокрема Марлону та Михайлу Мудрику.

Шахтар: Пятов, Корнієнко, Матвієнко, Марлон, Конопля, Степаненко, Бондаренко, Мудрик, Соломон, Судаков, Топалов.

Запасні: Шевченко, Пузанков, Трубін, Ракицький, Фарина, Бондар, Булеза, Удод, Стасюк, Драмбаєв, Капінус, Чех, Мишньов, Шостак, Сігеєв, Криськів, Хромей, Борячук.

Усі кошти від реалізації квитків на матч та рекламу будуть передані захисникам України, волонтерським організаціям, медикам, а також на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

На Football.ua буде доступна відео онлайн-трансляція матчу Гайдук – Шахтар. Початок о 16:00 за київським часом.