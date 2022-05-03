Украина

Американець не встиг дебютувати за українську команду.

Півзахисник одеського Чорноморця Хорхе Ернандес залишив український клуб і уклав контракт із Мехеленом на правах вільного агента. Про це повідомляє прес-служба бельгійського клубу.

Угода з 21-річним американцем розрахована на два роки із опцією продовження ще на один сезон.

Нагадаємо, Ернандес перебрався до Чорноморця минулої зими, але не встиг зіграти за український клуб через початок війни в Україні.

Наразі Мехелен, за який виступає українець Мар'ян Швед, посідає сьоме місце у чемпіонаті Бельгії.